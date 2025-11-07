Confirman muerte de familia

Las autoridades investigadoras confirmaron el macabro hallazgo del cadáver de la última víctima de la familia que fue privada de la libertad y asesinada en esta localidad.

Los hechos del hallazgo se realizaron por el personal de servicios periciales de la Comisión Estatal de Búsqueda en un domicilio situado en el fraccionamiento Valle Soleado sobre la avenida Del Sol, tras obtener una orden de cateo en el domicilio de los dos imputados detenidos.

Los agentes investigadores y los criminólogos ingresaron al domicilio al realizar la inspección y diligencia correspondientes, detectando en el patio de la vivienda una anormalidad en el suelo; por ello realizaron acciones, localizando el cadáver de la cuarta víctima enterrado, por lo que realizaron el procedimiento de levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones de SEMEFO.

El Fiscal del Estado de Tamaulipas, Doctor Irving Barrios Mojica, comunicó la localización de las cuatro sin personas en Reynosa; se informa que, una vez concluidos los dictámenes por parte de servicios periciales, se determina que la causa de muerte fue:

La mujer por asfixia por estrangulamiento, masculino shock hipovolémico a consecuencia de herida cortante en el área de cuello, masculino hemorragia intracraneana a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, y estaban por determinar las causas de la muerte de la cuarta víctima, que es la de la menor de edad.

Las autoridades señalaron que se encuentran dos personas detenidas por estos hechos y como línea de investigación que los presuntos responsables fueron contratados para privar de la libertad a una de las víctimas (Heriberto Gonzalez Santes) como represalia por haber obtenido el cargo de supervisor en la maquiladora donde trabajaba.

Resaltaron que, al realizar dicha acción, privaron de la libertad también a su familia para posteriormente privarlos de la vida. Durante la investigación, señalaron que al menos existe la participación de dos personas más involucradas.

La familia víctima se trataba de Heriberto González Santes, de 41 años, Berenice Flores Flores, de 37 años, Ángel Manuel González Valencia, de 20 años, y de la niña Claudia Estefanía González Flores, de 10 años de edad, quien contaba con capacidad especial.

Las autoridades investigadoras señalaron que hay dos personas detenidas por los hechos, pero que al menos hay dos más personas involucradas.

LOS ABATIDOS

4 Víctimas localizadas sin vida: dos hombres, una mujer y una menor de edad.

1 Cuerpo hallado recientemente en el fraccionamiento Valle Soleado.

2 Personas detenidas por su presunta participación

2 Sujetos más son buscados como posibles implicados.

3 Causas de muerte confirmadas: Estrangulamiento, herida cortante en el cuello y traumatismo craneoencefálico.



