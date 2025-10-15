Muere un empleado en tienda donde laboraba

Cuerpos de emergencia confirmaron la muerte del empleado de una tienda de conveniencia en el interior del negocio.

El fallecimiento del hombre se registró a eso de las 07:30 horas en el interior de la tienda de conveniencia ubicada en la carretera Río Bravo-Reynosa de El Ejido El Guerreño, como referencia, enseguida de una gasolinera Petro 7, donde elementos de la Guardia Estatal realizaron el acordonamiento.

Los paramédicos de Protección Civil que se presentaron en el sitio tras atender el reporte de auxilio que refería a un personal desmayado en el interior al sentir, pero el hombre ya no contaba con signos vitales, determinando que había sufrido un posible infarto fulminante.

Agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno se constituyeron y personal de servicios periciales a tomar conocimiento de los hechos, realizando las diligencias en el interior del negocio donde se encontraba el cadáver, resaltando que el cuerpo inerte no presentaba huella de violencia, por lo que las causas de la muerte pudieron ser por cuestiones naturales, pero eso lo determinará la necropsia.

El empleado y testigos de la situación comentaron que el ahora occiso es empleado de la tienda de conveniencia cuando de pronto expresó sentirse mal y se desplomó, cayendo inconsciente, por lo que llamaron al número de emergencia 911 solicitando ayuda.



