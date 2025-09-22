Tragedia en carretera

Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de un motociclista que se vio involucrado en un accidente vehicular en la carretera San Fernando-Reynosa.

La pérdida humana se reportó alrededor de la medianoche por paramédicos de Protección Civil que acudieron a la carretera San Fernando-Reynosa a la altura del fraccionamiento Valle Soleado tras atender un reporte de auxilio de un accidente vehicular con personas lesionadas, pero desafortunadamente determinaron que un hombre ya no contaba con signos vitales, que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

Los elementos de Tránsito Estatal y de la Guardia Nacional Sección Camino tomaron conocimiento del percance, indicando que en el fatal accidente se vieron involucrados una motocicleta deportiva, en la cual perdió la vida el motociclista, y una camioneta Ford Ranger; el conductor se encuentra en calidad de detenido para ser llevado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Y determinaron en el peritaje que la camioneta se desplazaba de sur a norte por la carretera San Fernando-Reynosa a posible exceso de velocidad y la motocicleta transitaba de norte a sur por dicho tramo carretero, cuando derivo un el impacto frontal. Tras el impacto entre la moto y la camioneta, el motociclista sale disparado por el aire y cae a unos treinta metros del lugar del encontronazo.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del fatal accidente, realizando las diligencias correspondientes y la recopilación de evidencia para integrar a la carpeta; posteriormente, llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del motociclista a las instalaciones del anfiteatro para realizarle la necropsia de ley.

Los restos de la motocicleta quedaron a un lado de la camioneta.

El conductor de la camioneta fue presentado ante el Ministerio Público para que rindiera su declaración sobre el percance.