Muere en hospital por heridas de arma blanca

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que ingresó a un nosocomio por heridas de arma blanca que le causaron el deceso.

El reporte de la pérdida humana se dio minutos antes de las 03:00 horas a las autoridades correspondientes por el personal médico del área de urgencias de la clínica del IMSS 270, que le brindaron los primeros auxilios al ahora occiso, que presentaba heridas ocasionadas por arma blanca.

Al nosocomio se presentaron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que dieron fe de la muerte de un hombre identificado como Daniel, de 40 años de edad. El cadáver de la víctima fue trasladado a las instalaciones del anfiteatro por los criminólogos que realizarían la necropsia de ley.

El personal médico indicó que el ahora occiso había sido ingresado al área de urgencia por paramédicos de Protección Civil que habían respondido y atendido a un llamado de C5 que reportó al hombre lesionado en el fraccionamiento Rincón de las Flores.

Los agentes investigadores de la unidad en turno indicaron que iniciarían la carpeta de investigación por homicidio, por lo que se entrevistarían con los paramédicos para ubicar el lugar donde fue auxiliado por los cuerpos de emergencia.



