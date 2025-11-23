Colisiones viales dejan 2 motociclistas heridos

El día de ayer ocurrieron dos accidentes vehiculares en los cuales resultaron lesionados dos motociclistas en hechos diferentes.

El primer hecho vial se registró alrededor de las 07:00 horas en el tramo de la conocida glorieta ubicada en la avenida Calzada Victoria de la colonia Benito Juárez, a donde terminó sobre la cinta asfáltica y lesionado un motociclista, quien fue auxiliado y trasladado a un nosocomio por paramédicos de Protección Civil.

Los peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance entrevistándose con la conductora de un carro Honda color blanco, quien comentaba que circulaba de poniente a oriente saliendo de la calle Margarita Maza de Juárez.

Al cruzar para tomar la avenida Calzada Victoria, fue cuando el motociclista se impactó contra su vehículo en el costado trasero del lado del piloto y cayó en el vidrio trasero, por lo que las autoridades señalaron que esperan la declaración del motociclista y que turnarían el percance a las autoridades investigadoras por las lesiones ocasionadas en el motociclista y daños materiales.

El segundo percance ocurrió a eso de las 13:00 horas en la avenida Las Torres, como referencia frente al fraccionamiento Arecas, a donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron a un motociclista repartidor de plataforma digital que resultó lesionado al impactar contra una pipa repartidora de gas butano.

El chofer de la pipa repartidora de gas de la empresa Todo Gas comentaba que circulaba de norte a sur por la avenida Las Torres cuando de manera inesperada se dio el encontronazo con la motocicleta a la que no observó, pero el impacto se dio con la parte delantera del lado del piloto. En este percance, los conductores buscarían poder llegar a un acuerdo entre ellos.