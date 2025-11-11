Inusual colisión entre motociclista y un ciclista

Un motociclista y un ciclista resultaron con fracturas y lesiones de gravedad al verse involucrados en un percance entre ellos.

El percance se registró a eso de las 10:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia debajo del puente peatonal ubicado frente a las instalaciones del Centro de Control de Video vigilancia C5, que detectaron el accidente por medio de las cámaras del sector.

Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a dos personas que se encontraban sobre la cinta asfáltica lesionadas, quienes se trataban de un motociclista y un ciclista que resultó con fractura expuesta de la pierna izquierda tras el encontronazo contra la moto.

Los peritos de tránsito se presentaron a tomar conocimiento del percance, determinando mediante el peritaje que la motocicleta se desplazaba de oriente a poniente por el libramiento Monterrey-Reynosa a una velocidad considerable.

Produciendo el impacto frontal de la motocicleta contra el ciclista que invadió el carril al intentar cruzar la principal vialidad, por lo que se podría considerar la responsabilidad, y anexando que fue a unos cuantos metros del puente peatonal que pudo utilizar el ciclista.

Los cuerpos de emergencia auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al motociclista y al ciclista lesionado.