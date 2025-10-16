Motociclista muere aplastado por revolvedora en Reynosa

Un motociclista pierde la vida al impactarse y quedó aplastado en los neumáticos traseros de un tractocamión revolvedora de concreto.

El fatal accidente sucedió a eso de las 14:00 horas en el cruce vial del bulevar Miguel Hidalgo con avenida Israel del fraccionamiento Lomas de Jarachina Norte, como referencia frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

A donde arribaron personal de rescate y paramédicos de Protección Civil, que observaron las imágenes donde el motociclista se encontraba atrapado entre los dos neumáticos traseros de la pesada unidad motriz.

Ante ello realizaron diversas maniobras y acciones para rescatar y auxiliar al motociclista.

El motociclista fue rescatado y auxiliado por los cuerpos de emergencia después de algunos segundos, por lo que fue ingresado a la unidad médica para que se le brindaran los primeros auxilios.

Sin embargo después determinaron los paramédicos que el hombre ya había fallecido a las graves lesiones ocasionadas al ser aplastado por el tractocamión cargado con concreto.

Los paramédicos determinaron que el motociclista perdió la vida mientras le brindaban los primeros auxilios.

Peritos de Tránsito tomaron conocimiento de fatal accidente vehicular, determinando que el tractocamión revolvedora se encontraba en tránsito de sur a norte por la avenida Israel para incorporarse al bulevar Miguel Hidalgo en el sentido de oriente a poniente cuando la motocicleta que se desplazaba en la misma dirección se impactó entre sí.

Algunos testigos del percance comentaban que el tractocamión, al avanzar por la avenida Israel, quiso dar vuelta a la derecha para tomar el bulevar Miguel Hidalgo; fue cuando la motocicleta se impactó contra la pesada unidad motriz, ya que al parecer la moto intentó avanzar derecho sin observar la maniobra del trompo.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron a tomar conocimiento del fatal accidente vehicular entre la motocicleta y el tractocamión revolvedora, del cual el chofer se dio a la fuga.

Los peritos criminólogos realizaron la diligencia y recopilación de indicios de la escena del percance para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del motociclista a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.



