Motociclista pierde la vida en accidente vial

El fatal percance ocurrió minutos antes de las 21:00 horas en el boulevard Vista Hermosa, entre las calles 1 y 2 del fraccionamiento Vista Hermosa, a donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron y brindaron atención a una mujer y a un menor de edad, quienes viajaban en un carro Chevrolet Camaro de reciente modelo.

Los paramédicos al mismo tiempo intentaron brindar los primeros auxilios a un motociclista que se encontraba sobre la cinta asfáltica, pero determinaron que el joven motociclista ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron para dar fe de la pérdida humana del joven motociclista, por lo que realizaron las diligencias en la escena del fatal accidente vehicular.

Posteriormente, criminólogos realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del joven de 18 años de edad a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Algunos testigos del accidente comentaban que la motocicleta se desplazaba de sur a norte por el bulevar Vista Hermosa cuando el carro deportivo salió de la calle 2 de oriente a poniente, intentando cruzar el bulevar, y se registró el lamentable percance.

Las autoridades viales y agentes de la policía investigadora realizaron por el momento la detección de la automovilista del carro deportivo en calidad de presentada al ministerio público para determinar su situación jurídica.



