Motociclista lesionado al ser embestido por auto

Cuerpos de emergencia trasladaron a un nosocomio a un motociclista con lesiones de gravedad al verse involucrado en un accidente vehicular.

El percance se dio a eso de las 18:00 horas en el cruce vial del Viaducto Reynosa con avenida Las Torres, donde arribaron brigadistas voluntarios que brindaron apoyo en la circulación y cerraron un carril para evitar otro accidente debido a que sobre la cinta asfáltica se encontraba un motociclista lesionado.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al motociclista lesionado, que presentaba posible lesión en el cráneo y golpes internos tras el percance.

Sobre el percance, testigos señalaron que el motociclista transitaba de poniente a oriente sobre el viaducto Reynosa cuando salió un vehículo de norte a sur por la avenida Las Torres que no realizó el alto o observó al motociclista, provocando el percance, y el cual se dio a la fuga del lugar.

Por tratarse de un tramo federal, las autoridades de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance que turnarían a las autoridades investigadoras, derivado de las lesiones ocasionadas al motociclista y el daño material.



