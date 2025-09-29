Motociclista lesionado al ser chocado por auto

El accidente se registró alrededor de las 01:30 horas en el retorno ubicado en el boulevard Miguel Hidalgo, a la altura del fraccionamiento Valle Alto y frente a una gasera de empresa del norte, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un joven lesionado que conducía una motocicleta.

Elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el automovilista de una camioneta Jeep de color negro, que declaró que se desplazaba de oriente a poniente por el boulevard Hidalgo cuando, al tomar el retorno debido a que tenía la luz verde a su favor, el motociclista se impactó contra su unidad motriz.

El motociclista lesionado comentó a brigadistas y cuerpo de emergencia que se desplazaba por el boulevard Miguel Hidalgo cuando la camioneta le invadió el carril.

Las autoridades de tránsito y vialidad señalaron que procedieran a turnar el percance a la unidad investigadora para determinar la responsabilidad del accidente y debido a las lesiones al motociclista.







