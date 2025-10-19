Motociclista lesionado al participar en un accidente

Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vehicular. en la carretera Río Bravo-Reynosa. El accidente sucedió alrededor de las 13:30 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa con calle Rubén del fraccionamiento Reynosa, como referencia frente a una gasolinera; donde se encontraba un repartidor de comida rápida sobre la cinta asfáltica.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al motociclista debido a que presentaba lesiones de consideración.

Peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance, resaltando que el motociclista lesionado transitaba por la carretera Río Bravo-Reynosa de oriente a poniente cuando se vio involucrado en el accidente.

El conductor de una camioneta tipo van expresaba que transitaba de norte a sur por la calle Rubén cuando intentó incorporarse a la carretera; no observó al motociclista.