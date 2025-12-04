Sufre motociclista fractura en choque

Un motociclista resultó lesionado al ser embestido por una camioneta que salió del estacionamiento de un centro comercial.

El percance se registró alrededor de las 13:30 horas en la avenida Ciruelos de la colonia Jarachina Sur, esto a unos metros del libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia a un costado del supermercado Mi Tiendita, en donde arribaron elementos de Tránsito Estatal, quienes al realizar recorridos de vigilancia se percataron del accidente, por lo que prestaron auxilio solicitando una unidad médica y brindaron apoyo a la circulación.

Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja arribaron brindando atención médica y trasladando a un nosocomio a un motociclista que presentaba posible fractura en la pierna izquierda, y así realizaron una valoración médica a la conductora de una camioneta Ford Escape, quien sufrió una crisis nerviosa al verse involucrada en el choque.

¿Cómo ocurrió el accidente en avenida Ciruelos?

Los peritos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del hecho vial entrevistándose con los Tránsito Estatales, que señalaban que la versión del motociclista era que transitaba de sur a norte por la calle Ciruelos cuando la camioneta salió del centro comercial llevándose de encuentro a la motocicleta.

La conductora de la camioneta argumentaba que salía del centro comercial de oriente a poniente, resaltando que realizó alto cuando un automovilista transitaba en el mismo sentido que la motocicleta; le cedió el paso, por lo que avanzó, pero no observó a la moto, produciéndose el accidente, por lo que reconocía su responsabilidad.

La conductora de la camioneta señalaba que salía del estacionamiento del centro comercial.