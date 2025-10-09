Motociclista herido al chocar con camioneta

Cuerpos de emergencia trasladaron a un nosocomio a un motociclista que resultó lesionado al impactarse contra una camioneta de reciente modelo.

El accidente se registró a eso de las 15:00 horas en el boulevard Del Maestro con calle Fuentes de Diana de la colonia Las Fuentes, como referencia frente al negocio Suites Ejecutivas, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron al IMSS a un motociclista lesionado que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

El motociclista lesionado expresaba que transitaba de oriente a poniente por el carril de la izquierda del boulevard Del Maestro, resaltando que, por consecuencia del pavimento mojado y el tráfico, no pudo detener su circulación, por lo que terminó impactándose por alcance contra una camioneta de reciente modelo.

Esta es la motocicleta que participó en un accidente.

El conductor de la camioneta Chevrolet Silverado de reciente modelo comentó a los cuerpos de emergencia y de Protección Civil que se encontraba detenido a la circulación en dicho tramo cuando sintió un golpe; percatándose del accidente, solicitó el apoyo al número de emergencia 911.

El conductor y el motociclista llegaron a un acuerdo, ya que el automovilista no quiso proceder ni esperar a las autoridades de tránsito y vialidad para no afectar al motociclista, retirándose del lugar.







