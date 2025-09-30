Motociclista, grave tras impactarse contra muro

Un motociclista resultó con lesiones de gravedad al proyectarse contra el muro de contención de un puente vehicular.

El percance se reportó a eso de las 22:00 horas en el puente elevado conocido como puente bronco del boulevard Miguel Hidalgo, como referencia frente a las instalaciones del DIF Municipal, por medio de diversas llamadas al número de emergencia 911 informando que se encontraba un hombre sobre la cinta asfáltica lesionado.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista lesionado, quien presentaba posible fractura en la pierna derecha y golpes internos tras el encontronazo frontal con el muro de contención de puente elevado.

Los peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance, determinando que la motocicleta se desplazaba de oriente a poniente por el boulevard Miguel Hidalgo cuando, por razón desconocida, terminó proyectándose de forma frontal con el muro divisor del puente elevado con el boulevard, resaltando que turnaría el hecho vial a la unidad investigadora en turno para continuar con las investigaciones del percance.



