Motociclista derrapa y resulta con lesiones

Un motociclista resultó con lesiones de consideración al derrapar de la unidad motriz; fue llevado a un nosocomio por familiares.

El incidente se reportó alrededor de las 10:00 horas a las autoridades y cuerpos de emergencia en el fraccionamiento Loma Real sobre la avenida principal del mismo nombre, a donde se presentaron brigadistas voluntarios que confirmaron el percance y brindaron el apoyo vial en el sector.

Los elementos de peritaje de tránsito y vialidad tomaron conocimiento dialogando con el motociclista lesionado, que expresaba que circulaba de sur a norte por dicha avenida cuando perdió el control de la motocicleta, por lo que terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

Familiares del motociclista lesionado arribaron al sector, quienes por decisión optaron por trasladar al lesionado a un nosocomio debido a que los cuerpos de emergencia tardaban en llegar al sitio para auxiliar al motociclista que presentaba una herida en la cabeza y se quejaba de golpes internos.







