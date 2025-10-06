Motociclista arrolla a una dama; resultan con golpes

Un repartidor de una plataforma digital y una mujer resultaron con algunos golpes derivados de un accidente en el cual el motociclista arrolla a la fémina.

El percance se reportó a eso de las 19:00 horas en el bulevar Álvaro Obregón de la colonia Del Valle, como referencia frente a una tienda de conveniencia, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el sitio a una mujer; resultó con algunos golpes y trasladaron a un nosocomio a un motociclista para una valoración médica.

El motociclista lesionado comentaba que se desplazaba de poniente a oriente por el boulevard Álvaro Obregón cuando de manera inesperada se le cruzó en el carril una mujer, por lo que intentó esquivarla, logrando no impactarla de lleno, pero terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

La mujer expresaba que intentó cruzar el boulevard de norte a sur, resaltando que no venía ningún vehículo, pero nunca observó a la motocicleta, sino hasta que ya la tenía casi de frente, por lo que la golpeó. Las autoridades viales tomaron conocimiento del percance.



