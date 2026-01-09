Arrolla motociclista a una mujer y su bebé

Una mujer y su bebé resultaron lesionados al ser arrollados por un motociclista, esto cuando bajan de un transporte público.

Los hechos sucedieron alrededor de las 14:00 horas en el boulevard Del Maestro, a un costado del Gimnasio de la UAT y a unos metros de la calle Elías Piña de la colonia Las Fuentes, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja brindando los primeros auxilios y trasladando a un nosocomio a una mujer y a su hijo menor de edad que presentaba lesiones de consideración al ser arrollados.

Detalles del accidente en boulevard Del Maestro

El chofer de un transporte público y de pasajeros comentaba que la mujer y el bebé se encontraban descendiendo de la unidad del transporte público de la ruta Zenith cuando el motociclista rebasó por la derecha, llevándoselos de encuentro de manera frontal.

Las autoridades de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del hecho dialogando con el motociclista, que argumentaba que circulaba de oriente a poniente por el bulevar Del Maestro cuando observó que el micro realizó un alto, por lo que presumió que era porque estaba la luz roja del semáforo; por ello quiso rebasarlo sin observar que bajaba pasaje.

Acciones de la Cruz Roja tras el arrollamiento

Los peritos de tránsito determinaron la responsabilidad del motociclista, por lo que el accidente sería turnado a la unidad investigadora en turno por las lesiones ocasionadas a la mujer y su hijo menor de edad.