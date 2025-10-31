Impacta motociclista

Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vehicular cuando un vehículo invadió el carril al intentar incorporarse a una principal arteria vial.

El percance se registró alrededor de las 09:00 horas en el fraccionamiento Hacienda de Puerta Grande, en el cruce vial del bulevard Victoria con calle Hacienda Herrera, como referencia frente a la estancia infantil Arca de Noé, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista para la valoración médica debido a que presentaba golpes internos y lesiones de gravedad tras el encontronazo contra un vehículo.

Los peritos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del accidente determinado por las huellas de frenado e impacto; la motocicleta que terminó en pérdida total y motociclista lesionado transitaba de oriente a poniente por el bulevard Victoria cuando el carro invadió carril al salir de la calle Hacienda Herrera, por lo que determinaron que la responsabilidad era del vehículo Ford Focus.

imagen" tipo="3">

La motocicleta quedó totalmente destrozada tras la colisión.

La conductora del vehículo expresaba que circulaba por la calle Hacienda Herrera de norte a sur, por lo que al realizar la maniobra para cruzar e incorporarse a la avenida principal, no observó a la motocicleta que se desplazaba a exceso de velocidad y se impactó contra su unidad motriz en la puerta del conductor, resaltando que observó cómo el motociclista se impactó de forma frontal contra su carro.

Las autoridades viales municipales señalaron que el accidente y la conductora del vehículo serían turnados ante la unidad investigadora en turno de la fiscalía del Estado debido a las lesiones ocasionadas al motociclista y el daño total en la motocicleta, para que ellos determinaran las acciones de responsabilidad y resolvieran la situación jurídica de la presunta responsable.







