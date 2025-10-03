Motociclista sufre golpes tras colisionar con auto

Un motociclista resultó con algunos golpes menores después de impactarse contra un vehículo; no respetó un señalamiento de alto.

Los peritos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de un accidente vehicular ocurrido a eso de las 14:00 horas en el cruce vial de las calles Emilio Portes Gil con Guerrero de la colonia Del Prado, al ser notificados por el C5 del hecho vial donde un motociclista fue valorado en el lugar por cuerpos de emergencia.

El motociclista señaló que resultó con golpes menores debido a que utilizaba el casco y equipo de protección.Sobre el accidente, declaró que transitaba de poniente a oriente por la calle Guerrero, cuando al llegar a dicho cruce le invadió el carril el carro de color blanco, por lo que se impactó de forma frontal contra la puerta trasera del lado piloto.

El joven automovilista del Kwid de modelo reciente argumentó que se desplazaba de sur a norte por la calle Emilio Porte Gil a una velocidad moderada, por lo que no observó al motociclista y continuó con la circulación.

Por ello reconoció la responsabilidad del percance y buscaría llegar a un acuerdo con el motociclista para la reparación de daños materiales ocasionados.



