Instalan módulo de la FGJT en Seguridad Pública Municipal

En la Delegación de Seguridad Pública Municipal se colocó un módulo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para poder presentar denuncias formales digitales.

Dan una medida de agilización para la ciudadanía, esto derivado de que centenares de veces se había detectado que ciudadanos afectados por un delito acudían a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en búsqueda de denunciar, pero solo recibían la única recomendación de llamar al número de emergencia 911 o bien el presentarse a las unidades investigadoras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Derivado de esta situación y con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Contraloría Municipal realizaron la colocación de un módulo de la Fiscalía de Estado para realizar denuncia en línea que podrá dar solución y rapidez a algún hecho.

El coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Lic. Geovanni F. Barrios Moreno informó que el día de ayer se llevó una capacitación al personal de Contraloría ubicado en la delegación para llevarse la colocación del módulo para poder presentar denuncias formales vía línea digital ante la Fiscalía de Estado de Tamaulipas.

El funcionario municipal resaltó que, hasta el momento, la delegación de Ciudad Reynosa es la única en el Estado de Tamaulipas que cuenta con este módulo para denuncias en línea, por lo que comunicó a la ciudadanía que puede acudir a dicho módulo ubicado en el área de Contraloría a presentar alguna denuncia.

Señalando que los hechos que se pueden denunciar en dicho módulo son los delitos de abandono de obligaciones alimenticias, abuso de confianza, acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, allanamiento de morada, ciberacoso, cobranza extrajudicial ilegal, delitos con los derechos reproductivos, daños en propiedad, delitos electorales, despojo de cosas inmuebles o de aguas, discriminación, extorsión, privación de la vida y maltrato animal, robo simple, usurpación de identidad/robo de identidad y fraude.