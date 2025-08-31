Le dan 15 años de prisión

Un juez determinó una condena de quince años de prisión contra un imputado al comprobarse el delito de violencia agravada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM), obtuvo sentencia de 15 años de prisión contra Miguel Ángel "P", por el delito de Abuso Sexual Agravado de una persona menor de edad.

Un juez emitió la resolución después de que el representante social presentara los datos de prueba que acreditan la participación del imputado en los hechos ocurridos el 6 de junio de 2023, en una colonia al suroeste de esta ciudad.

En la audiencia, el órgano de enjuiciamiento impuso una multa de 22 mil 628 pesos, así como amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas de delitos que vulneran su libertad e integridad, especialmente cuando se trata de agresiones sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.