Detenido por agresivo contra su propia familia

Los uniformados estatales remitieron a la delegación municipal a un mecánico que se puso agresivo con la familia al calor del alcohol.

¿Qué ocurrió?

Los hechos de la detención se realizaron alrededor de las 01:30 horas por los uniformados de la Guardia Estatal que atendieron un reporte de auxilio ingresado al C5 informando un problema familiar de un sujeto agresivo en la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Ferrocarril Poniente.

Al constituirse en el sitio, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien comentó que en el interior de la casa se encontraba su esposo en estado de ebriedad, el cual estaba muy agresivo contra ella y la familia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por tal motivo, ella y unos vecinos del sector llamaron al número 911 y así mismo la mujer autorizó que ingresaran al domicilio para que lo detuvieran y retiraran de la vivienda al hombre agresivo.