Brinda asociación posada navideña

Más de doscientos niños recibieron un regalo y disfrutaron una posada navideña entre golosinas y comida que les fue llevada a sus colonias por personal de Derechos Humanos Internacional.

Durante estas fechas decembrinas, la Asociación de Derechos Humanos Internacional realizó posadas navideñas principalmente para los niños y las familias del sector vulnerable, siendo la colonia Ferrocarril Poniente, Aquiles Serdán y sus alrededores, y el Ejido Estación Anzaldúas.

Acciones de Derechos Humanos Internacional en Reynosa

En esta noble acción con la que se busca retomar las tradiciones navideñas y colocar una sonrisa y la ilusión a la niñez de estos sectores, se vieron beneficiados más de doscientos niños y alrededor de cien familias que disfrutaron entre canciones de villancicos, le pegaron a la piñata y recibieron un obsequio, bolsita y comida.

Impacto de la posada navideña en la comunidad

Los integrantes de la Asociación de Derechos Humanos Internacional de esta localidad señalaron que con estas acciones buscan tener una cercanía con la sociedad para conocer más de la necesidad y a su vez brindarle información de los derechos que tienen, y finalizaron que buscarán que el próximo año llegar a más sectores para llevar una sonrisa a la niñez de Reynosa.