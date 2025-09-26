Manda a su tío al ´bote´ por agresivo

Una sobrina mandó a la delegación de seguridad pública a su tío porque se puso agresivo con la familia.

La detención se registró a las 22:00 horas por los elementos de la Guardia Estatal que atendieron un reporte de auxilio del C5 que refería a una persona agresiva o violencia familiar en la calle General Martín Carrera de la colonia Lopes Portillo, sector 3.

Al presentarse los uniformados en el sector, se entrevistaron con una mujer que dijo ser la afectada, expresando que en el domicilio se encontraba su tío, quien estaba agresivo con la familia, por lo que autorizaba a los policías a ingresar al domicilio para que lo detuvieran y retiraran del sitio a su familiar para evitar mayor problema.

El hombre agresivo e infractor dijo llamarse Jose Antonio B, de 60 años de edad, quien fue detenido e ingresado a la delegación de seguridad pública, quedando a disposición del juez calificador en turno una falta administrativa porque sus familiares no quisieron proceder legalmente contra él.



