¡Asesinan a maestra!

La Nochebuena se tiñó de rojo con el asesinato de una mujer que fue localizada en una brecha en El Ejido de la Retama unas horas antes del 25 de diciembre.

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de la mujer alrededor de las 22:00 horas en un terreno ubicado en una brecha de El ejido La Retama, esto mediante un llamado anónimo que atendieron los elementos de la Guardia Estatal que realizaban recorridos de vigilancia por dicho sector cuando fueron alertados del cuerpo sin vida.

Los elementos de la Guardia Estatal, al localizar el cadáver, notificaron a los agentes investigadores de la unidad en turno y llevaron a cabo el acordonamiento de la escena del hallazgo, donde se encontraba el cadáver de una mujer boca abajo y quien presentaba huellas de violencia.

El personal de servicios periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y la recopilación de posibles indicios en la escena de hallazgo, resaltando que la víctima presenta diversas heridas en el cuerpo ocasionadas por arma blanca que le causaron la muerte.

Los agentes de la Policía Investigadora iniciaron las indagatorias, logrando la identidad de la ahora occisa como Flor Viridiana N, quien residía en una vivienda en el fraccionamiento San José sobre la avenida principal, en donde los detectives y personal de servicios periciales realizaron una diligencia señalando que en el interior de la vivienda fue la escena del crimen de la mujer debido a que encuentran diversas manchas hemáticas.

Cabe resaltar que residentes del sector comentaron que la ahora occisa era docente del área de inglés y que vivía en el domicilio con su madre, una mujer de la tercera edad, pero que desde hace algunos días la maestra tenía en la casa un joven que era su sobrino, quien se encontraba en tutela de la dependencia del DIF desde hace varios años, pero la docente había logrado ser la tutora del adolescente.

Las autoridades investigadoras señalaron que la mujer de la tercera edad se encuentra en un nosocomio particular sin brindar mayor información sobre las cuestiones de salud, y agregaron que falta por localizar al presunto joven sobrino de la docente y la unidad motriz de la víctima, por lo que las investigaciones aún continúan en proceso.

El cadáver de la mujer fue localizado en un terreno ubicado en la brecha del Ejido de la Remata el pasado 24 de diciembre.