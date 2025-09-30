¡Dos choques... caos vial!

El exceso de velocidad y la falta de precaución al manejar fueron las causas de dos accidentes vehiculares que dejaron cuantiosos daños materiales y caos vial.

Los accidentes vehiculares sucedieron minutos después de las 09:00 horas en el puente elevado del libramiento Monterrey-Reynosa ubicado frente al centro comercial Chedraui, a donde arribaron cuerpos de emergencia de protección que auxiliaron y brindaron una atención médica en el sitio a tres automovilistas involucrados en dos hechos diferentes en el mismo tramo carretero.

Las autoridades de tránsito y vialidad del área de peritaje tomaron conocimiento de ambos accidentes vehiculares; en el primero se vieron involucrados una camioneta Chevrolet Sierra y un carro Chevrolet Aveo.

En el cual el conductor de la camioneta resultó ser el responsable, quien declaró que transitaba de oriente a poniente por el carril de la derecha del puente elevado cuando, derivado del tráfico, intentó frenar y cambiar de carril para evitar impactar un choque por alcance, pero perdió el control, se proyectó contra el muro de contención del puente y posteriormente impactó un carro.

El segundo accidente que terminó en volcadura de una camioneta Chevrolet Equinox, en el cual el automovilista resultó ileso, declaró que se desplazaba en el carril central por dicho tramo carretero. Resaltó que, derivado del tráfico y por el primer percance sucedido, intentó frenar para evitar un accidente, pero por la velocidad que llevaba al bajar el puente, se descontroló y terminó su trayectoria volcándose sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades de tránsito y vialidad, con apoyo de brigadistas voluntarios, se vieron en la necesidad de cerrar la circulación vial del puente elevado del libramiento Monterrey-Reynosa en dirección de oriente a poniente temporalmente para evitar otro percance y por el derrame de combustibles por ambos accidentes, por lo que ocasionó un caos vial por alrededor de dos horas.

En el segundo accidente la camioneta Chevrolet Equinox terminó volcada sobre la cinta asfáltica.