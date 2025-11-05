Localizan a tres personas reportadas desaparecidas en Reynosa

Tres personas que se encontraban con boletín de búsqueda fueron localizadas con vida por las autoridades.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas confirmaron la localización con vida de tres ciudadanos que contaban con boletín de búsqueda por la no localización.

Las denuncias por no localización de los dos hombres y de una mujer fueron presentadas por los familiares en la unidad investigadora adscrita a personas no localizadas de esta localidad, siendo dos hechos diferentes.

El primer caso denuncia fue el del hombre identificado como Marcelino Reyes Martínez, de 48 años de edad, quien no era localizado desde el pasado 28 de octubre del presente año, quien salió de su domicilio y desde entonces no tenía contacto con sus familiares.

La segunda denuncia por persona no localizada fue el caso de Ana Marlen Gonzalez Valles, de 37 años de edad, y de Hector Garcia Hernandez, de 49 años, de quienes se denunció su desaparición el pasado 2 de noviembre del presente año por sus familiares.

Resaltando que el hombre y la mujer fueron vistos por última vez en el fraccionamiento Almendros y ambos laboraban en plantas maquiladoras, al perder comunicación con sus familiares, por lo que presentaron la denuncia formal.

Las autoridades determinaron que, tras la localización de los tres ciudadanos que contaban con boletín de búsqueda, se encuentran en buen estado de salud y estarían presentando su declaración formal, resaltando que al parecer fue ausencia voluntaria.







