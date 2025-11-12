Localizan cuerpo sin vida en un domicilio

Un hombre fue localizado sin vida en el interior de su domicilio, por lo que las autoridades dieron fe tras el reporte anónimo.

El reporte de la persona sin vida se dio alrededor de las 19:00 horas por cuerpos de emergencia de protección civil y uniformados de la guardia estatal, que atendieron un reporte ingresado al número de emergencia informando que una persona necesitaba ayuda en un domicilio ubicado en la calle Clavel del fraccionamiento Rincón de las Flores.

Los paramédicos y elementos policiacos resaltaron que al ingresar detectaron a la persona en un área del domicilio, por lo que determinaron que no contaba con signos vitales, ya que presentaba estado de descomposición, y procedieron con el acordonamiento del inmueble.

A dar fe de la persona sin vida arribaron agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales que llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el interior del domicilio, para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver del hombre para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades investigadoras y criminólogos resaltaron que el ahora occiso presentaba avance de descomposición, presumiendo que al menos tenía dos días de haber perdido la vida, por lo que la autopsia determinaría la muerte.



