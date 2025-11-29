Tratan de localizar a bebé desaparecida

Las autoridades activaron la alerta Amber en México para localizar a una bebé de tres meses que se encuentra en calidad de no localizada desde hace más de un mes.

¿Qué ocurrió?

La alerta Amber se activó para localizar a la bebé de tres meses de nacida, de nombre Emma Gutiérrez González, quien desde el pasado 16 de octubre del presente año se encuentra en la calidad de desaparecida, siendo sustraída en esta ciudad.

Los hechos de la denuncia formal por persona no localizada fueron presentados por la mamá de la menor de edad, quien solicita el apoyo de la ciudadanía para intentar localizarla, refiriendo que desde dicho día no tiene conocimiento de su bebé, por lo que se encuentra en agonía por la situación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Cabe hacer que la bebé Emma se encuentra presuntamente retenida por su padre identificado como Adrián Gutiérrez, quien dicho día le colocó cuidarla, pero ya no la regresó con su mamá, ya que ella tiene la custodia de la menor de edad, debido a que los padres de pequeña se encuentran en separación.

Señalando que desde entonces el padre de la menor no responde y ni han tenido comunicación con la madre para informar del paradero de la bebé, por lo que se considera que la integridad de la menor de edad pudo encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito; por ello piden a la ciudadanía que si tienen alguna información que diera con su paradero, comunicarse al número de emergencia 911 o 089.