Lo hallan sin vida; con huellas de violencia

Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que se encontraba en el patio de su domicilio y presentaba huellas de violencia.

El reporte del hombre sin vida se dio a eso de las 10:30 horas en el circuito Arrayan del fraccionamiento Los Almedros, donde se presentaron cuerpos de emergencia para atender un reporte de una persona lesionada y que se encontraba en el patio delantero de la vivienda.

Los paramédicos encontraron el cuerpo del hombre en medio de un charco de sangre; al examinar, determinaron que no presentaba signos vitales, por lo que informaron a las autoridades correspondientes para que dieran fe del hombre sin vida, quien presentaba huellas de violencia.

A la escena del posible homicidio se constituyeron agentes de la policía investigadora y elementos de los servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes y la recopilación de posibles indicios de la escena.

Al terminar con la examinación de la escena del crimen, llevaron a cabo el traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley, resaltando que la víctima presentaba huellas de violencia por golpes.







