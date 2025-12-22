Lo embiste camioneta; queda con llantas arriba

Un automovilista terminó con su vehículo volcado al ser chocado por una camioneta que se dio a la fuga.

El percance ocurrió en la avenida San Valentín del fraccionamiento del mismo nombre, esto alrededor de las 08:30 horas, a donde arribaron cuerpos de rescate de Protección Civil y brigadistas voluntarios para auxiliar a los ocupantes de un carro compacto de la marca Chevrolet que se encontraba volcado sobre la cinta asfáltica.

Los paramédicos de Protección Civil brindaron atención médica en el lugar a al menos dos personas que viajaban en el vehículo volcado, que resultaron con golpes menores, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Los peritos de tránsito se entrevistaron con el conductor del carro, que declaró que transitaba de sur a norte por la avenida principal cuando una camioneta pick-up lo chocó al invadir el carril. Tras el fuerte encontronazo, terminó con su vehículo volcado.

Algunos testigos del percance señalaron que la camioneta responsable del accidente y la volcadura era una camioneta Ford F-150 de color blanco, la cual se desplazaba a exceso de velocidad saliendo de la calle sin hacer alto impacto el carro y continuó con su fuga.



