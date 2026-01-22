Reynosa líder en homicidios

Desafortunadamente, esta localidad se encuentra en el número uno en homicidios durante los últimos tres años, con más de cuatrocientas personas asesinadas.

En el estado de Tamaulipas, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento y dieron fe de 1,240 homicidios ocurridos en el lapso del año 2023 al 2025.

Estas duras cifras fueron presentadas ante la ciudadanía mediante una rueda de prensa por el gabinete de seguridad, que está conformado por los tres niveles de gobierno.

En las estadísticas por el hecho de homicidio, sobresale esta ciudad con 411 asesinatos, siendo un treinta y tres por ciento de los 1,240 homicidios en el Estado de Tamaulipas, poniendo en foco rojo a Reynosa.

Cabe resaltar que este pasado cinco de enero del año en curso las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del primer homicidio sucedido en esta ciudad, siendo la víctima un hombre de la tercera edad, y los hechos continúan en investigación.



