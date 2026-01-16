Solicita a uniformados licencias de conducir

Los elementos de la Policía Vial (Tránsito) se llevaron una sorpresa de revisión en el pase de lista por la directora de la corporación.

La Directora de Tránsito Municipal, Iris Chavira Ríos, realizó una acción sorpresiva a todos los elementos de la corporación, ya que, al terminar el pase de lista en horas de la mañana, la funcionaria les solicitó a los uniformados que le mostraran sus licencias de conducir para percatarse de que estuvieran vigentes.

La funcionaria señaló que los elementos de tránsito y vialidad deben poner el ejemplo; por ello, realizó la revisión del principal documento para conducir, como es el tener la licencia de conducir vigente, y señaló que tras la revisión se percató de que todos los elementos de la corporación cumplen con ella.

Añadió que detectó que hasta los agentes que cuentan con licencia federal y, en el caso de los patrulleros de moto, cuentan con la licencia de motociclistas.

Finalizo con la invitación a los automovilistas que aún no cuentan con la licencia para conducir a que acudan a tramitarla. En caso de ser por primera vez, deben presentarse en la delegación de seguridad pública para realizar el examen de manejo y, en caso de estar vencida, acudir a la oficina fiscal para la renovación, ya que es el principal documento para conducir.



