Liberan a joven que pretendían encerrar

Elementos de la Guardia Estatal primero intentaron remitir a la delegación a un joven y luego lo dejaron libre afuera de la delegación, siendo un mal proceder por los uniformados.

A la delegación de seguridad pública municipal, minutos después de las 14:00 horas, arribaron elementos de la Guardia Estatal del grupo FEGE, quienes traían a un joven detenido que intentaron remitir a las celdas por una falta administrativa de alterar el orden público, presuntamente por lo que realizaron la certificación médica de ciudadano detenido.

Cabe destacar que cuando los uniformados pretendían realizar el ingreso al área de barrandilla, el joven presuntamente detenido expresó que había detectado posible hierba seca y un objeto que podría ser un delito y no una falta administrativa, por lo que el área de juzgado calificador señaló que, de ser un delito, no podrían dejarlo por la falta administrativa, por lo que no recibir a la persona por la situación a la falta de caridad; y cabe resaltar que el joven presunto infractor no portaba ningún objeto o pertenencias personales.

Minutos después, los uniformados estatales señalaron que llevarían al ahora detenido ante la autoridad correspondiente y lo retiraron de la delegación, pero el mal proceder se dio cuando los elementos estatales realizaron la liberación del joven afuera de la delegación de seguridad pública, esto a pesar de las cámaras de C5 ubicadas afuera de dichas instalaciones y de otros ciudadanos que observaron cómo el presunto joven infractor comenzó a caminar, retirándose de la delegación por el bulevar Morelos de la colonia Rodríguez.







