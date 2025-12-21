¡Arrollan a ciclista!

Un ciclista resultó lesionado al ser arrollado por una camioneta cuando intentaba cruzar una principal arteria vial.

Los hechos ocurrieron a las 15:00 horas en el boulevard Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Del Valle, como referencia frente a las instalaciones de TELMEX, donde el ciclista lesionado permaneció tirado sobre la cinta asfáltica más de una hora, esto porque no había unidad médica disponible por ningún cuerpo de emergencia.

El lugar fue acordonado por elementos de Tránsito Estatal, peritos de Tránsito Municipal y brigadistas voluntarios, quienes intentaban ayudar al ciclista lesionado tras la larga espera por la ambulancia, que finalmente acudió, pero era una unidad médica de una empresa particular que auxilió y trasladó al ciclista lesionado a un nosocomio para su valoración médica debido a que presentaba lesiones de gravedad.

Los peritos de tránsito dialogaron con la conductora de una camioneta Chevrolet Equinox de color negro, quien expresaba que circulaba de oriente a poniente por el boulevard Miguel Hidalgo en el carril de la derecha cuando de manera inesperada se le cruzó el carril el ciclista, por lo que no pudo evitar arrollarlo de forma frontal.

Testigos del percance comentaron que el ciclista de la tercera edad intentaba cruzar el boulevard Miguel Hidalgo de sur a norte, resaltando que los vehículos de los carriles de la izquierda y central estaban detenidos por el tráfico, pero en el carril de la derecha se desplazaba la camioneta de color negro que no observó al ciclista, produciéndose el percance.

La conductora de la camioneta Chevrolet Equinox expresaba que el ciclista se cruzó en su carril de manera inesperada.