Accidentes viales dejan 2 motociclistas heridos

Cuerpos de emergencia atendieron; en un lapso de una hora, dos accidentes vehiculares en los que resultaron lesionados motociclistas.

El primer percance se registró minutos antes de las 21:00 horas en el libramiento Luis Echeverría con Guadalupe Victoria de la Zona Centro, como referencia a un costado del Jardín de Niños Leonardo G. de la Cruz; en el sitio se encontraba un motociclista lesionado sobre la cinta asfáltica.

Detalles de los accidentes en Reynosa

A donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista, quien presentaba lesiones de consideración. Sobre el percance, se presume que la persona viajaba en la motocicleta cuando perdió el control y terminó derrapando debido a que no había indicios de algún choque.

A eso de las 22:00 horas se realizó el segundo reporte de accidente a los cuerpos de emergencia y autoridades viales, este en la avenida Revolución, entre las calles Tlaxcala y Morelos de la colonia Esfuerzo Nacional.

Acciones de los cuerpos de emergencia

Paramédicos de Protección Civil del Estado atendieron el llamado auxiliando y trasladando a un nosocomio a un motociclista lesionado, que representaba posibles fracturas de costillas y golpes internos al verse involucrado en el percance.