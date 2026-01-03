Choques en carretera dejan dos lesionados

En el transcurso del día primero de este 2026 se registraron diez accidentes vehiculares, en los cuales la principal causa fue el exceso de velocidad y dejaron como saldo al menos dos personas lesionadas.

Los elementos de Tránsito y Vialidad del área de peritaje indicaron que, a pesar de las recomendaciones realizadas a los automovilistas, este inicio de año 2026 tomaron conocimiento de diez accidentes vehiculares durante el día primero, siendo un saldo blanco debido a que no atendieron algún reporte de persona sin vida en los percances.

Detalles confirmados sobre los accidentes en Reynosa

Resaltando el percance registrado alrededor de las 09:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, donde un carro terminó su trayectoria en el caudal del canal Rodhe, como referencia a la altura del puente peatonal ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez, a unos metros del negocio de Plantas y Jardines.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes rescataron al automovilista del agua del canal Rodhe y lo trasladaron a un nosocomio para la atención médica debido a que presentaba golpes internos tras el percance.

El personal de rescate urbano y acuático de Protección Civil se presentó en el lugar para realizar las maniobras correspondientes para rescatar el carro del caudal y ponerlo en tierra firme.

Acciones de la autoridad tras los incidentes vehiculares

Los peritos de tránsito señalaron que la unidad motriz se desplazaba de poniente a oriente por la carretera Reynosa-Río Bravo a exceso de velocidad cuando, por razones desconocidas, perdió el control y terminó su trayectoria en el fondo del canal Rodhe.

Agregaron que los otros nueve accidentes fueron accidentes derivados por la falta de precaución, exceso de velocidad y el no respetar los señalamientos; tal fue el caso del choque en el cruce vial del bulevar Del Maestro con Oriente Dos de la colonia Las Cumbres.

Donde dos camionetas se vieron involucradas, siendo una Chevrolet Silverado y una Ford Escape; esta terminó proyectada contra un poste de concreto, por lo que el automovilista resultó lesionado, siendo trasladado a un nosocomio.

Impacto en la comunidad por accidentes de tráfico

Los accidentes vehiculares en Reynosa han generado preocupación entre los ciudadanos, quienes piden mayor vigilancia y conciencia vial para evitar futuros incidentes. Las autoridades locales continúan trabajando en campañas de prevención y educación para los automovilistas.

Las autoridades viales y cuerpos de emergencia tomaron conocimiento del primer carro al canal Rodhe.