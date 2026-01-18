Proyección de auto en puente deja 3 heridos

Una mujer y dos menores de edad resultaron lesionados luego de proyectar su unidad motriz contra la protección de un puente vehicular.

La proyección se registró a las 10:00 horas en el boulevard Villas de Esmeralda con lateral de canal Rodhe en el puente vehicular que une a los fraccionamientos de Balcones de Alcalá y Praderas de Élite, donde automovilistas y residentes del sector auxiliaron a salir del carro Volkswagen Jetta a una mujer y dos menores de edad.

Al sitio arribaron familiares de la conductora y dos menores de edad, quienes optaron por trasladarlos a un nosocomio particular para una valoración médica, ya que se quejaba de golpes internos tras el encontronazo frontal contra el puente.

Las autoridades viales tomaron conocimiento del percance, determinando que la unidad motriz se desplazaba a exceso de velocidad de poniente a oriente por el bulevar Villas de Esmeralda cuando, por razones desconocidas, se descontrolo, proyectándose de forma frontal contra el puente, terminando a unos centímetros de caer al canal Rodhe.