Un joven lesionado tras impactarse en camioneta

Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vehicular al impactarse contra una camioneta.

El percance se registró alrededor de las 19:00 horas en la avenida Las Torres con Rodolfo Garza Cantú, más conocida como Río Purificación, de la colonia Carlo Cantú, donde terminó sobre la cinta asfáltica y con lesiones de consideración un joven motociclista.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al motociclista lesionado que presentaba una posible fractura en la pierna izquierda tras el encontronazo contra una camioneta.

Las autoridades viales tomaron conocimiento del percance dialogando con el automovilista de la camioneta de color rojo, que expresaba que se desplazaba sobre la calle Rodolfo Garza Cantú de poniente a oriente cuando lo impactó la motociclista sin precisar el sentido de la moto.

Algunos testigos comentaban que la motocicleta se desplazaba en la misma dirección que la camioneta, de poniente a oriente, pero por el otro carril, cuando la camioneta le invadió el carril, provocando el percance.

Las autoridades de tránsito y vialidad señalaron que turnarían el hecho vial a las autoridades investigadoras para que determinaran la responsabilidad y realizaran las acciones jurídicas por lesiones y daños ocasionados.