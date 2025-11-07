Le roban su vehículo con lujo de violencia

Un obrero de maquiladora denunció que el pasado fin de semana fue despojado de su unidad motriz con lujo de violencia.

Los hechos del robo fueron expuestos en la delegación de seguridad pública municipal por el afectado, quien dijo ser obrero de maquiladora, quien buscaba poder presentar la denuncia formal por el delito de robo con violencia.

El afectado declaró que el pasado domingo a eso de las 20:00 horas acudió al centro comercial Mi Tiendita ubicado en el libramiento Monterrey-Reynosa de la colonia Jarachina Sur, en su camioneta Chevrolet Trailblazer 2007 de color blanco con placas americanas, la cual dejó en el estacionamiento.

Posteriormente, ingresó a la tienda para hacer algunas compras, por lo que tardó alrededor de una hora y media; al salir del negocio, se dirigió a su unidad motriz y subió el mandado.

Al intentar subirse a la camioneta, fue abordado por un sujeto que lo amenazó con una pistola y lo golpeó en la cara, obligándolo a que se retirara del lugar y le dejara las llaves de la camioneta para luego darse a la fuga en ella.







