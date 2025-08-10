Amaga con cuchillo a empleada de negocio

Un ladrón recargó pilas para continuar con sus fechorías; esto debido a que el asaltante se llevó el efectivo y una bebida energética tras cometer un asalto en un negocio.

Los hechos del asalto sucedieron en un negocio ubicado en el bulevar Alcalá con calle Cordillera de Marianica del fraccionamiento Balcones de Alcalá, esto el pasado jueves minutos antes de las 22 horas, siendo reportado el atraco al número de emergencia 911 y al C5 en el momento.

La empleada afectada de la tienda de conveniencia expresó que se encontraba realizando sus labores en el área de mostrador cuando ingresó un sujeto que se dirigió a los refrigeradores, tomó una bebida energetica de nombre Monster y se dirigió al mostrador como si iba a realizar el pago del producto.

Al estar en el mostrador, el delincuente se lanzó contra ella de manera agresiva y la amagó con un cuchillo o navaja que le colocó en el cuello, por lo que la sometió, obligándola a abrir la caja registradora, por lo que se apoderó del efectivo. Posteriormente, el ladrón se dio a la fuga llevando el efectivo y la bebida energetica.