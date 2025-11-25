Registran violentos asaltos a 2 tiendas de conveniencia

Este fin de semana se registraron dos asaltos con lujo de violencia en tiendas de conveniencia que fueron denunciados ante las autoridades.

¿Qué ocurrió?

El primer asalto se reportó al número de emergencia 911 minutos después de las 06:00 horas en el negocio ubicado en la avenida Revolución con calle Segunda de la colonia La Presa, en donde la empleada sufrió una crisis nerviosa tras los hechos violentos del atraco.

La empleada del negocio comentó que se encontraba en el área de las cajas registradoras de la tienda de conveniencia cuando ingresó el delincuente, quien se cubría el rostro con un pañuelo y con una gorra, el cual se lanzó contra ella de forma violenta, amagándola con un cuchillo, obligándola a abrir la caja registradora, apoderándose del dinero para luego darse a la fuga.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El segundo atraco se denunció a las autoridades que ocurrió antier en la tienda de conveniencia situada en la calle Michoacán con Coahuila de la colonia Lampacitos, esto alrededor de las 04:00 horas.

El empleado afectado declaró que al estar realizando actividades de acomodar mercancía en los anaqueles, cuando ingresó un hombre vestido de negro, el cual portaba un arma de fuego, por lo que lo amenazó de muerte y le ordenó que le entregara el dinero de las máquinas para evitarse ser lastimado; obedeció. Después, el delincuente se dio a la fuga con rumbo desconocido.