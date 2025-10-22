Buscan mujer desaparecida

Las autoridades de la Comisión de Personas No Localizadas y personal de colectivos de búsqueda llevaron a cabo acciones de búsqueda por algunos sectores con la finalidad de dar con una mujer que se encuentra desaparecida.

La familia de Lilia Robles Mendoza, de 50 años de edad, presentó la denuncia formal en la unidad especializada de personas no localizadas, denunciando que perdieron contacto con la ahora víctima no localizada desde el pasado domingo 19 de octubre del presente año.

Las autoridades emitieron el boletín de búsqueda y realizaron acciones de rastreo por el caso Lilia Roble Mendoza, persona no localizada.

Resaltando que la mujer viajaba en su vehículo Nissan Versa modelo 2020 de color rojo con placas WYP-624-D, esto cuando salió de su domicilio a tempranas horas, presuntamente porque iría a recoger a su madre para almorzar con ella, pero nunca llegó y desde entonces les marcaron en diversas ocasiones a la ahora víctima sin obtener respuesta, por lo que denunciaron la desaparición de su ser querido.

Las autoridades de la Unidad Especializada de Personas No Localizadas generaron un boletín de búsqueda; el último lugar donde fue vista fue el fraccionamiento Balcones de Alcalá, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas y con apoyo del colectivo de búsqueda realizaron acciones de rastreo y exploración por algunos sectores con la finalidad de dar con el paradero de Lilia Roble Mendoza.



