Localizan vivos a desaparecidos

Las autoridades del Estado de Tamaulipas informaron que las personas que habían sido reportadas como desaparecidas presuntamente en Reynosa ya aparecieron y los hechos sucedieron en el Estado de Nuevo León .

Tras la denuncia formal por la desaparición de tres personas residentes de Allende, Nuevo León, identificados como Britany Paola Esquivel Oyervides, de 24 años, Ivan Alejandro Oyervides Ayala, de 29 años, y Jose Luis Garza Guerra, de 27 años.

Los ciudadanos de la Ciudad de Allende, Nuevo León, el pasado sábado 18 de octubre del presente año habían acudido a esta localidad para adquirir un tráiler, por lo que versiones indican que en horas de la tarde-noche sus familiares perdieron contacto con ellos.

Por ello, los familiares presentaron la denuncia formal por desaparición ante las autoridades del Estado de Nuevo León, que desde entonces se pusieron en contacto con las autoridades del Estado de Tamaulipas.

Las versiones de las tres víctimas privadas de la libertad señalan que los hechos sucedieron en el Estado de Nuevo León.

Los tres jóvenes fueron localizados en el municipio de General Bravo, quienes presentaban huellas de violencia por golpes, por lo que las autoridades de Tamaulipas, al localizarlos con vida, procedieron a custodiarlos para ser entregados a las autoridades de Nuevo y recontados con sus familiares.

Tras los hechos de la privación ilegal a la libertad de los tres jóvenes, las autoridades del Estado de Tamaulipas informaron mediante la página oficial de Vocería de Seguridad de Tamaulipas que, de acuerdo con los testimonios de las propias víctimas, los hechos ocurrieron en el Estado de Nuevo León, por lo que las investigaciones aún continúan en curso.



