La despojan de su auto, pistola en mano

Una mujer profesionista denunció a las autoridades que dos jóvenes la despojaron de la unidad motriz a punta de pistola.

La denuncia por el robo vehicular fue presentada por la afectada, residente del fraccionamiento Villa Florida, quien manifestó que antier, siendo después de las 21:00 horas, se encontraba manejando la camioneta GMC Acadia de modelo reciente con placas mexicanas por el bulevar Luis Donaldo Colosio debido a que venía regresando del vecino país por el puente Pharr-Reynosa.

Al pasar por las Agencias Aduanales, pasó por un terreno baldío y solitario donde se le emparejó un vehículo oscuro, el cual le cerró el paso y, posteriormente, bajaron dos sujetos jóvenes.

Resalto que uno de los delincuentes le apuntó con pistola diciéndole con palabras altisonantes que bajara de la camioneta o de lo contrario se la llevarían, por lo que la víctima señaló que, por evitar ser lastimada, obedeció descendiendo de la unidad motriz; luego el delincuente la tripuló dándose a la fuga del lugar, siendo custodiado por el otro carro.