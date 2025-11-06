Se reúne con sus padres la jovencita no ´localizada´

Un joven estudiante que fue denunciado como no localizado se reencontró con sus padres después de doce horas, por lo que las autoridades investigan el caso.

La alerta se dio anteayer minutos antes de la medianoche por el matrimonio de la familia Juan Manuel y Laura Garza, quienes denunciaron ante las autoridades investigadoras que su hija de nombre Magdalena, de 13 años de edad, se encontraba en calidad de no localizada.

Los padres de familia resaltaron que su hija es estudiante de la Escuela Secundaria Federal Marte R. Gómez número 4, de donde, por medio de una cámara, observaron que al terminar el turno escolar de su hija, esta salió en compañía de otro joven, retirándose del lugar en una camioneta, a la cual aparentemente la subieron a la fuerza, esto en horas de la tarde.

Tras realizarse la alerta en redes sociales y ante las autoridades, el día de ayer en horas de la mañana la joven fue localizada en la Zona Centro tras una alerta anónima por conocidos de la adolescente, quienes la regresaron con sus padres.

El recuento entre los padres y la adolescente se dio afuera de la Escuela Secundaria Federal número 4, donde la jovencita comentó que engañada por otra jovencita a la que no conoce, fue víctima de agresiones físicas y que le cortaron el pelo; resaltó que fue abandonada en la Zona Centro, donde se refugió en un domicilio abandonado.

Sobre los hechos, las autoridades tomaron conocimiento tras la declaración de la menor de edad, para continuar con las investigaciones por el presunto hecho de privación ilegal de la libertad.



