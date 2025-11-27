Arrestan a individuo por fumar marihuana en la calle

Un joven terminó en la delegación al ser sorprendido por los policías fumando un cigarrillo de marihuana en la vía pública.

Los elementos de la guardia estatal indicaron que, siendo alrededor de las 17:00 horas, se encontraban realizando recorridos de vigilancia por las calles Zaragoza con Ocampo de la Zona Centro, frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En donde se percataron de un hombre que se encontraba caminando fumando, percibiendo un olor de marihuana, por lo que le marcaron el alto y, al realizar la revisión, confirmaron que se encontraba fumando el cigarrillo de hierba verde y seca, por lo que realizaron el arresto correspondiente.

El hombre infractor dijo llamarse Diego Z, de 35 años de edad, quien aceptaba su responsabilidad, expresando que se les hizo fácil fumar el cigarrillo de marihuana, por lo que quedó a disposición del juez calificador en turno por las faltas administrativas que cometía en la vía pública.