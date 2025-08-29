Localizan con vida a Joven desaparecido

En horas de la madrugada se informó que había sido localizado con vida a Christian Abdyel Montañez Gonzalez, de 19 años de edad, quien se encontraba en la calidad de desaparecido desde el pasado lunes 25 del mes y año en curso.

Cabe hacer mención de que el día de ayer las autoridades, familiares y el colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas realizaron acciones de búsqueda en la colonia La Cañada, donde fue la ruta que se tomaba para ir a la universidad.

Los familiares del joven indicaron que localizaron al joven y, sin precisar el lugar, optaron por llevarlo e ingresarlo al hospital general para una valoración médica, nada de gravedad, ya que no presentaba lesiones ni golpes; sin dar más información, solo señalaron que estaba bien.



