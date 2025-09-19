Fuerte despliegue en búsqueda de la joven desaparecida

Autoridades investigadoras de la Comisión de Búsqueda del Estado de Tamaulipas, con apoyo de personal del Colectivo de Búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, iniciaron acciones de búsqueda y rastreo para intentar dar con la adolescente Ana Luisa, que se reporta como no localizada.

El fuerte despliegue y movilización por las autoridades y el colectivo de búsqueda se dio en horas de la mañana en el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, sector tres, entre las calles Querétaro con Vallarta, donde se la vio por última vez a la joven y de donde desapareció.

En el sitio se encontraban familiares de la adolescente desaparecida, integrantes del colectivo de búsqueda de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas de la comisión de búsqueda, que con ayuda de equipo canino realizaron las acciones de rastreo por el sector.

El licenciado integrante de colectivo y miembro de la Comisión Nacional de Búsqueda, José Andrés Méndez Ñeco, señaló que recibieron el llamado de la familia de la adolescente desde la noche de antier, quienes les comentaron que su hija se encontraba en el domicilio cuando solicitó dinero para ir a comprar algunas cosas a la tienda ubicada a cinco casas del domicilio.

Resaltó que, al pasar demasiado tiempo y que no regresó a la casa la jovencita, salieron a buscarla; por lo que, al llegar al negocio, le preguntaron a la vecina dueña de la tienda y les respondió que la joven Ana Luis no había llegado al negocio.

Al comenzar a investigar y consultar con vecinos, uno de ellos les mostró unas imágenes de las cámaras de video vigilancia de la casa; detectaron que pasó una camioneta de color blanco siendo el momento en que la adolescente iba para la tienda, por lo que alertaron a las autoridades y al colectivo de búsqueda.

Cabe hacer mención de que familiares y amigos de las familiares en horas de la mañana de ayer realizaron el bloqueo vial en el libramiento Monterrey-Reynosa como medida de presionar a las autoridades, por lo que después de algunos minutos optaron por retirarse.



