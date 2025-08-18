¡TRAGEDIA EN EL RODHE!

Un joven automovilista pierde la vida tras caer al canal Rodhe con todo y unidad motriz; cuerpos de emergencia determinaron el fallecimiento del joven.

Los hechos del accidente sucedieron a eso de las 15:30 horas en la avenida lateral del canal Rodhe a la altura de la colonia Arcoíris, donde arribaron cuerpos de emergencias y brigadistas voluntarios al ser notificados mediante el C5, refiriendo el percance en donde un vehículo cayó al caudal del canal Rodhe.

Los cuerpos de emergencia, brigadistas y, como residentes del sector, de manera inmediata ingresaron al caudal del canal Rodi para intentar auxiliar y rescatar al joven conductor del interior de la unidad motriz, a quien se le apreciaba desmayado. Minutos después de su rescate, los paramédicos de protección civil determinaron el fallecimiento del joven.

Tras el fallecimiento del joven conductor, los paramédicos notificaron a las autoridades investigadoras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que dieran fe del fatal accidente vehicular.

Al sitio se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad de entorno y personal de servicios periciales, quienes ingresaron al área acordonada para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver del joven para ser trasladado al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.